12 марта, 20:30

Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 270 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

В пригороде Тихорецка продолжаются работы по ликвидации пожара на нефтебазе. Возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперативный штаб региона.

На данный момент в тушении задействованы 270 человек и 72 единицы спецтехники. Работают специалисты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания, по состоянию на 20:20 12 марта, остаётся прежней — 3,8 тысячи квадратных метров.

Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — шесть — сбили над территорией Республики Крым. Четыре БПЛА ликвидировали над Курской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Калужской областями.

