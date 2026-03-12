Группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 270 человек
В пригороде Тихорецка продолжаются работы по ликвидации пожара на нефтебазе. Возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает оперативный штаб региона.
На данный момент в тушении задействованы 270 человек и 72 единицы спецтехники. Работают специалисты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Площадь возгорания, по состоянию на 20:20 12 марта, остаётся прежней — 3,8 тысячи квадратных метров.
Ранее расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над регионами России за три часа. Наибольшее количество дронов — шесть — сбили над территорией Республики Крым. Четыре БПЛА ликвидировали над Курской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над Брянской и Калужской областями.
