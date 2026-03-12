Расчёты ПВО уничтожили две воздушные цели, отражая атаку ВСУ на Севастополь

«В районе нижней Голландии, по предварительной информации, в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стёкла в двух окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей при обнаружении опасных предметов незамедлительно звонить по номеру 112. Он подчеркнул, что спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и незамедлительно выезжают на место.

Напомним, российские системы противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских БПЛА над российскими регионами за шесть часов. Большинство из БПЛА (19) были сбиты над Белгородской областью, ещё шесть — над Курской, три — над Брянской, и два — над Республикой Крым. Все цели были уничтожены за шесть часов, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.