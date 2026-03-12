Владимир Путин
12 марта, 18:03

За шесть часов над регионами России сбили 30 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 30 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом проинформировало Минобороны России.

Большинство из БПЛА (19) были сбиты над Белгородской областью, ещё шесть – над Курской, три – над Брянской, и два – над Республикой Крым. Все цели были уничтожены за шесть часов, в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал молочную ферму в Курской области, в результате ранен мужчина. Врачебный осмотр выявил у 60-летнего пострадавшего открытое ранение головы, множественные повреждения от осколков левой руки и ноги, а также минно-взрывную травму.

