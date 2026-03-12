Присяжные посчитали экс-сенатора Савельева виновным в покушении на убийство

Присяжные заседатели Тверского суда Москвы единогласно вынесли обвинительный вердикт в отношении бывшего сенатора Дмитрия Савельева. Как сообщили РИА «Новости» в суде, его признали виновным в покушении на убийство.

По данным следствия, в августе 2023 года Савельев заказал убийство предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Однако планы преступников раскрыли правоохранители. Чтобы изобличить заказчика, силовики организовали инсценировку убийства. Савельеву сообщили, что предприниматель мёртв, после чего он передал соучастнику обещанное вознаграждение.

«В Тверском районном суде города Москвы 12 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича и Дюкова Сергея Александровича», — сообщили в суде.

Ранее в Подмосковье Одинцовский суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры, требующей взыскать с Дмитрия Савельев в доход государства почти 610 миллионов рублей. В ведомстве заявили, что в ходе проверки нашли у экс-парламентария «доход, полученный из непредусмотренных законом источников». По версии обвинения, будучи сенатором от Правительства Тульской области, он нарушал антикоррупционные запреты, скрывал истинные доходы и тайно управлял бизнесом, получая незаконные преимущества.