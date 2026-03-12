Бывший депутат разбогател на 350 млн за два года благодаря «кадиллакам»

Бывший депутат Мурманской области Руслан Белашов за несколько лет отсудил у автодилеров около 350 миллионов рублей. Основанием стали судебные споры из-за неисправностей в автомобилях «Кадиллак». Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Кадиллаки принесли миллионы: экс-депутат выиграл у дилеров суды на 350 млн. Видео © Telegram/ Mash

Первый иск касался внедорожника «Эскалэйд», купленного с трёхлетней гарантией. Перед окончанием срока у машины появились проблемы — застучал двигатель, начали скрипеть сиденья и протекла крыша. Дилер отказался устранять неисправности или менять автомобиль, после чего Белашов обратился в суд и выиграл дело. Выплата составила около 300 миллионов рублей.

Позже он приобрел другой автомобиль марки — XT5. У машины обнаружился заводской дефект: водительская дверь была установлена неровно, из-за чего повредилось лакокрасочное покрытие. Дилер снова отказался признавать проблему, и бывший депутат вновь обратился в суд.

По второму делу суд обязал ответчиков выплатить около 50 миллионов рублей. Однако Белашов подал апелляцию и рассчитывает увеличить сумму компенсации до 150 миллионов.

