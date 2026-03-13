Владимир Путин
12 марта, 22:35

В Анапе из-за угрозы атак ВСУ ввели свободное посещение учебных заведений

С 13 марта в Анапе вводят свободное посещение учебных заведений и детсадов. Причина — участившиеся угрозы атак БПЛА, сообщила глава города Светлана Маслова.

«В связи с участившимися угрозами применения БПЛА с 13 марта 2026 года вводим возможность свободного посещения школ, детсадов, учреждений допобразования, высших и средних учебных заведений. При этом все образовательные учреждения Анапы будут работать в штатном режиме», — написала Маслова в своём телеграм-канале.

По её словам, родители сами решают, вести ли ребёнка в школу, но обязаны предупредить педагогов, если оставляют его дома. Ученикам будут выдавать темы для самостоятельного изучения и домашние задания.

Все образовательные учреждения и детсады Анапы готовы к нештатным ситуациям. Коллективы прошли обучение и инструктажи, знают порядок действий при угрозе. В зданиях оборудованы безопасные помещения, для детей обеспечены максимальные меры защиты.

Ранее группировку для тушения пожара на нефтебазе на Кубани увеличили до 270 человек. Напомним, в пригороде Тихорецка продолжаются работы по ликвидации пожара на нефтебазе. Возгорание произошло в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Площадь возгорания остаётся прежней — 3,8 тысячи квадратных метров.

