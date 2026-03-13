Владимир Путин
Регион
12 марта, 23:07

В трёх аэропортах России введён план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы, Саратова и Краснодара. Тем временем ограничения, ранее введённые в аэропорту Калуги, уже сняли. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В 23:58 по мск ограничения объявили в аэропорту Калуги (Грабцево). Через 46 минут их отменили, после чего воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме. Позже Росавиация сообщила о временных ограничениях в аэропорту Краснодара (Пашковский). Согласно действующему NOTAM, эта воздушная гавань выполняет регулярные рейсы с 9:00 до 23:00 по московскому времени.

Ограничения также ввели и в аэропорту Саратов (Гагарин). Позднее аналогичные меры ввели в аэропорту Пензы. В Росавиации подчеркнули, что такие решения принимают исключительно для обеспечения безопасности полётов.

Ранее в Анапе ввели свободное посещение учебных заведений и детских садов. Это решение связано с участившимися угрозами применения беспилотных летательных аппаратов. Как сообщила глава города Светлана Маслова, мера вступила в силу 13 марта. Все образовательные учреждения продолжают работать в штатном режиме. Родители вправе сами решать, вести ли ребёнка на занятия.

