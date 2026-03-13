В посольство РФ в Берне заявили о дискриминации россиян швейцарскими банками

Российские граждане столкнулись с откровенной дискриминацией в Швейцарии. В посольство РФ в Берне поступают многочисленные жалобы на действия местных банков, которые без всяких объяснений закрывают счета и расторгают договоры.

Как рассказали РИА «Новости» в дипмиссии, финансовые организации позволяют себе произвольно прекращать обслуживание клиентов из России. При этом никаких внятных причин для таких решений не называется.

Ситуация приняла настолько серьёзный оборот, что проблемы коснулись даже сотрудников самого посольства.

Ранее в Швейцарии регулятор отозвал лицензию у банка MBaer. В ходе проверки FINMA выявила серьёзные системные нарушения в противодействии отмыванию денег, управлении рисками и административной организации. Нарушения позволяли клиентам обходить санкции и меры по замораживанию активов. По данным регулятора, банк неоднократно игнорировал рекомендации внутреннего отдела по соблюдению нормативных требований и проводил сделки с клиентами высокого риска без надлежащего контроля.