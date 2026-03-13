Ещё в четырёх аэропортах России ввели ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов ввели в нескольких аэропортах России. Ограничения действуют в Ижевске, Перми, Кирове и Надыме. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее сообщалось, что Адыгея подверглась атаке беспилотников. В ночь на пятницу жители Майкопа проснулись от звуков взрывов. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны сбивали БПЛА. Налёт начался около 2:50. За это время в разных частях города прогремело около двух десятков взрывов. По предварительным данным, уничтожено примерно 10 дронов. Также губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. По его словам, воздушные цели сбиты в окрестностях города. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.