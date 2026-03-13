Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 04:39

За ночь расчёты ПВО уничтожили 176 украинских дронов над регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 176 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 80 — сбили над территорией Республики Крым. 29 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Адыгея, 25 — над территорией Краснодарского края, 18 — над акваторией Азовского моря. Ещё семь аппаратов уничтожили над Ростовской областью, пять — над Курской областью, три — над территорией Ставропольского края. По два беспилотника перехватили над Брянской областью и акваторией Чёрного моря, по одному — над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областей и Республики Татарстан.

Обломки беспилотника обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре
Обломки беспилотника обнаружены на проезжей части дороги в Краснодаре

Ранее силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Воздушные цели сбиты в окрестностях города. Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar