13 марта, 04:59

Расчёты ПВО отразили одну из самых продолжительных атак ВСУ на Севастополь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и Черноморского флота отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. По его словам, это одна из самых продолжительных атак на город за последний период. В общей сложности уничтожено 53 БПЛА. К счастью, никто не пострадал.

«В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стёкла в 7 окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж. На Генерала Острякова в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу», — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

В горно-лесистой местности в районе Золотого пляжа в результате падения сбитого беспилотника произошло возгорание лесного массива. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров (горит лесная подстилка). К тушению привлечены оперативные службы. В балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава.

В районе Монастырского шоссе в СНТ у частного дома пострадала крыша пристройки. В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого дрона разбил окно.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 176 украинских дронов над регионами России

Ранее силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Воздушные цели сбиты в окрестностях города. Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.

