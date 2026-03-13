Расчёты ПВО отразили одну из самых продолжительных атак ВСУ на Севастополь

Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что минувшей ночью силы ПВО и Черноморского флота отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. По его словам, это одна из самых продолжительных атак на город за последний период. В общей сложности уничтожено 53 БПЛА. К счастью, никто не пострадал.

«В районе нижней Голландии в одном из многоквартирных домов ударной волной выбило стёкла в 7 окнах, а от упавших обломков сбитых БПЛА во дворе загорелся гараж. На Генерала Острякова в одном из домов осколком БПЛА пробило крышу», — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

В горно-лесистой местности в районе Золотого пляжа в результате падения сбитого беспилотника произошло возгорание лесного массива. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров (горит лесная подстилка). К тушению привлечены оперативные службы. В балке Бермана на один из участков упал сбитый БПЛА, загорелась трава.

В районе Монастырского шоссе в СНТ у частного дома пострадала крыша пристройки. В районе Фиолентовского шоссе в одном из СНТ осколок от сбитого дрона разбил окно.

Ранее силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска. Воздушные цели сбиты в окрестностях города. Губернатор напомнил, что публиковать кадры работы ПВО и пролётов беспилотников нельзя — это административное нарушение. Режим беспилотной опасности в крае продолжает действовать.