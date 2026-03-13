Владимир Путин
13 марта, 05:52

Убили свои? Под Сумами при странных обстоятельствах погиб офицер ВСУ

В зоне СВО ликвидировали замкомбата терробороны ВСУ майора Пелиха

В Сумской области при странных обстоятельствах погиб печально известный украинский офицер. Источник в силовых структурах рассказал журналистам, что заместитель командира батальона 103-й бригады территориальной обороны майор Пелих прославился жалобами от солдат и родственников пропавших без вести. И это при том, что в подразделении он отвечал за психологическую поддержку военнослужащих и их близких.

«По официальной версии, замкомбата был уничтожен нашим FPV-дроном, однако очевидцы события уверены, что беспилотник был запущен с украинских позиций», — сказал собеседник РИА «Новости».

РФ проведёт 19 марта телемост для представителей 40 стран по преступлениям ВСУ
Ранее стало известно о ликвидации командира 39-й бригады тактической авиации полковника Александра Довгача. Он погиб во время боевого вылета в восточной части фронта.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Матвей Константинов
