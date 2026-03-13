Певцу Максу Барских грозит тюремный срок в России

Певец Николай Бортник, более известный как Макс Барских, оказался под пристальным вниманием российских правовых экспертов: артист может понести уголовную ответственность за свои публичные заявления против РФ. Правовую оценку его действиям в беседе с РИА «Новости» выразил юрист Иван Курбаков, комментируя антироссийские публикации музыканта.

Поводом для разбирательств стал видеоролик в соцсети, где исполнитель высказал антироссийскую позицию. Кроме того, после февраля 2022 года музыкант разорвал контракты с концертными площадками внутри страны. Ситуация усугубляется тем, что звезда эстрады отказалась возвращать зрителям деньги за купленные билеты. Эти средства он пообещал передать на гуманитарные цели для Украины.

«Максимальные санкции за такие действия, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут достигать до шести лет лишения свободы по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства» и до четырёх лет лишения свободы по статье 280 УК «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — сказал он.

Юрист отметил, что степень наказания будет зависеть от конкретных обстоятельств и общественной опасности совершённого деяния. Правоохранители будут квалифицировать тяжесть преступления индивидуально, исходя из характера действий и возможных последствий для общества.

Ранее стало известно, что отец баскетболиста Яниса Тиммы удалил со своих страниц в соцсетях публикации в поддержку Украины перед обращением в российский суд. До этого он размещал призывы к прекращению СВО. В распоряжении Life.ru оказались скриншоты этих постов, сделанные до их удаления.