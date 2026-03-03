Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 11:49

Опубликованы антироссийские посты отца Яниса Тиммы, которые он стёр перед судом

Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma

Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma

Отец баскетболиста Яниса Тиммы перед обращением в российский суд удалил со своих страниц в соцсетях посты в поддержку Украины. Ранее он публиковал призывы остановить СВО. В распоряжении Life.ru оказались скриншоты, сделанные до того, как записи исчезли.

Отец Яниса Тиммы стёр антироссийские посты перед разбирательством о гибели сына. Скриншот © Life.ru

Отец Яниса Тиммы стёр антироссийские посты перед разбирательством о гибели сына. Скриншот © Life.ru

Отец Яниса Тиммы стёр антироссийские посты перед разбирательством о гибели сына. Скриншот © Life.ru

Отец Яниса Тиммы стёр антироссийские посты перед разбирательством о гибели сына. Скриншот © Life.ru

Отец Яниса Тиммы стёр антироссийские посты перед разбирательством о гибели сына. Скриншот © Life.ru

Отец Яниса Тиммы стёр антироссийские посты перед разбирательством о гибели сына. Скриншот © Life.ru

«Работать сложнее, чем подсосаться»: Седокова приструнила родных Тиммы из-за квартиры за 150 млн
«Работать сложнее, чем подсосаться»: Седокова приструнила родных Тиммы из-за квартиры за 150 млн

Напомним, что после гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года его родственники начали судиться с Анной Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и брачный договор, чтобы лишить певицу наследства. Семья сообщила, что им наконец вернули телефон спортсмена — в нём могут быть важные данные. Имущественный спор обострился: родные требуют пересмотреть наследство в пользу сына Тиммы от первого брака. Родственники спортсмена перед судом удалили посты в соцсетях о поддержке Киева.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Анна Седокова
  • Только на LIFE
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar