Опубликованы антироссийские посты отца Яниса Тиммы, которые он стёр перед судом
Янис Тимма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / janis.timma
Отец баскетболиста Яниса Тиммы перед обращением в российский суд удалил со своих страниц в соцсетях посты в поддержку Украины. Ранее он публиковал призывы остановить СВО. В распоряжении Life.ru оказались скриншоты, сделанные до того, как записи исчезли.
Напомним, что после гибели Яниса Тиммы в декабре 2024 года его родственники начали судиться с Анной Седоковой, оспаривая сделки с имуществом и брачный договор, чтобы лишить певицу наследства. Семья сообщила, что им наконец вернули телефон спортсмена — в нём могут быть важные данные. Имущественный спор обострился: родные требуют пересмотреть наследство в пользу сына Тиммы от первого брака. Родственники спортсмена перед судом удалили посты в соцсетях о поддержке Киева.
