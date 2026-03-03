Опубликованы антироссийские посты отца Яниса Тиммы, которые он стёр перед судом

Отец баскетболиста Яниса Тиммы перед обращением в российский суд удалил со своих страниц в соцсетях посты в поддержку Украины. Ранее он публиковал призывы остановить СВО. В распоряжении Life.ru оказались скриншоты, сделанные до того, как записи исчезли.