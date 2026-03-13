Президенты Литвы и Чехии прибыли на границу с Белоруссией

Президенты Литвы и Чехии Гитанас Науседа и Петр Павел посетили литовский участок границы с Белоруссией. О визите высокопоставленный литовский политик сообщил в своём личном блоге в сети.

«Посетил границу Литвы с Беларусью вместе с президентом Чехии Петром Павелом. Восточная граница ЕС и НАТО находится под постоянным гибридным давлением со стороны (...) России и Белоруссии», — заявил он.

Как подчеркнул в ходе визита Гитанас Науседа, от того, насколько защищён «восточный фланг», напрямую зависит безопасность всех европейских стран.

Ранее сообщалось, что Польша разместила новый разведывательный батальон всего в 85 километрах от границ с Россией и Белоруссией. Подразделение, которое станет «глазами и ушами» НАТО на восточном фланге, дислоцируется в селе Конечки недалеко от города Элк. По заявлениям местных властей, это усилит безопасность всего региона и укрепит восточные рубежи альянса.