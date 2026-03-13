Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 07:34

Президенты Литвы и Чехии прибыли на границу с Белоруссией

Обложка © Gettyimages / Anadolu

Обложка © Gettyimages / Anadolu

Президенты Литвы и Чехии Гитанас Науседа и Петр Павел посетили литовский участок границы с Белоруссией. О визите высокопоставленный литовский политик сообщил в своём личном блоге в сети.

«Посетил границу Литвы с Беларусью вместе с президентом Чехии Петром Павелом. Восточная граница ЕС и НАТО находится под постоянным гибридным давлением со стороны (...) России и Белоруссии», — заявил он.

Как подчеркнул в ходе визита Гитанас Науседа, от того, насколько защищён «восточный фланг», напрямую зависит безопасность всех европейских стран.

Президент Литвы сильно ударился головой, сидя дома
Президент Литвы сильно ударился головой, сидя дома

Ранее сообщалось, что Польша разместила новый разведывательный батальон всего в 85 километрах от границ с Россией и Белоруссией. Подразделение, которое станет «глазами и ушами» НАТО на восточном фланге, дислоцируется в селе Конечки недалеко от города Элк. По заявлениям местных властей, это усилит безопасность всего региона и укрепит восточные рубежи альянса.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Литва
  • Чехия
  • Гитанас Науседа
  • Петр Павел
  • Белоруссия
  • ЕС
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar