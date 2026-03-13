Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
13 марта, 07:36

Бывший начальник полиции Челябинска Меньшенин ушёл добровольцем на СВО

Обложка © VK / Полиция Челябинска

Бывший начальник УМВД Челябинска Андрей Меньшенин, лишившийся должности после громкой служебной проверки, принял решение отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на источник.

Меньшенин заключил контракт с добровольческим отрядом БАРС «Каскад». Он будет выполнять задачи оператора беспилотных летательных аппаратов. Примечательно, что бывший руководитель городского управления начнёт службу с рядовой должности.

Карьера Меньшенина в органах оборвалась в конце прошлого года. В октябре 2025-го его отстранили от работы, инициировав служебную проверку, а 22 декабря приказ об увольнении подписал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Причиной стали коррупционные скандалы в городской Госавтоинспекции.

А ранее Life.ru писал, что обвиняемый в 3-миллионной взятке экс-глава района Петербурга подписал контракт с Минобороны РФ. Чиновник был задержан 19 декабря 2024 года по обвинению в получении крупной взятки. Он действовал совместно со знакомым, который выступал посредником и получал половину суммы.

Дарья Нарыкова
