10 марта, 05:18

Суд прекратил уголовное дело против ушедшего на СВО экс-мэра Большого Камня

Обложка © Telegram / Рустям Абуяшев

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Большого Камня (Приморский край) Рустяма Абушаева, который сейчас находится в зоне специальной военной операции, прекращено. Об этом он сам сообщил у себя в телеграм-канале.

Производство остановлено по нереабилитирующим основаниям — решение связано с наличием у фигуранта государственных наград. Сам Абушаев в своём Telegram-канале заявил, что дело прекращено в связи с его непричастностью. Градоначальник настаивает, что не соглашался на прекращение преследования, а хотел «соответствующих тщательных проверок» правоохранительными органами.

Напомним, уголовное дело против Абушаева возбудили в марте 2023 года по статьям о мошенничестве с землёй и незаконном предпринимательстве. Тогда же его объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Уже через месяц экс-мэр сообщил, что находится в зоне СВО и сложил полномочия на фоне уголовного дела.

