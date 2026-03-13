Москвич поругался с бывшей женой и сжёг её заживо

В Москве вынесли приговор местному жителю, который во время ссоры облил горючей жидкостью и поджёг свою бывшую жену, в результате чего женщина скончалась от страшных ожогов. Подробности дела огласили в Бутырском районном суде столицы, передаёт пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд дал 11 лет москвичу за сожжение заживо бывшей жены. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Бенгард А.А. осуждён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили представители ведомства.

Следствие и суд установили, что инцидент произошёл на почве ревности. В ходе конфликта с бывшей супругой фигурант нашёл на балконе легковоспламеняющуюся жидкость, вылил её на женщину и поджёг. Полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью, несчастная погибла в считаные минуты ещё до прибытия бригады скорой помощи.

Подсудимого признали виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области суд отправил в колонию 60-летнего мужчину, который едва не сжёг заживо свою бывшую жену и четырёх маленьких детей. Следствие и суд установили, что в январе он облил пол в частном доме бензином и поджёг его, после чего заблокировал вход ломом, чтобы никто не смог выбраться.