Полковник объяснил, почему рано судить о провале операции США и Израиля против Ирана

Операция США и Израиля против Ирана длится уже две недели, но эксперты уже заговорили об итогах конфликта. Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок разобрался, можно ли считать «блицкриг президента США Дональда Трампа» провалившимся и перешёл ли конфликт в фазу войны на истощение.

По его словам, выводы о провале блицкрига преждевременны — чётких временных рамок у этого понятия нет, а 14 дней даже не «начальный период войны». Рассуждения об отсутствии «плана Б» у США эксперт в разговоре с «Газетой.ru» назвал фантазиями: стратегическое планирование в Вашингтоне ведётся в строжайшей тайне, и реальных утечек быть не может.

Говорить о войне на истощение тоже некорректно, учитывая колоссальную разницу в потенциалах. Если кто и истощится в этом противостоянии, то только Иран, причём без вариантов, уверен Ходарёнок. Чисто военные итоги пока на стороне коалиции: завоёвано господство в воздухе, подавлена иранская ПВО, уничтожены ВВС и значительная часть флота. Потерь у США и Израиля нет.

Однако Иран начал отвечать, и сила этих ударов оказалась для союзников неожиданной. География атак беспилотников, катеров и баллистических ракет только расширяется. За две недели свести военно-экономический потенциал Ирана к нулю невозможно, и интенсивность бомбардировок, скорее всего, будет только расти.

При этом Тегеран остался в геополитической изоляции: удары по монархиям Залива лишили его последних симпатизантов. Сам туман войны пока слишком густ, и любые выводы носят лишь предварительный характер, резюмирует эксперт.

Немецкие СМИ обратили внимание на то, что в ходе ударов по объектам США и Израиля Тегеран сосредоточился на выведении из строя радиолокационных комплексов и систем раннего предупреждения. В частности, одна из недавних атак была направлена на уничтожение американской РЛС AN/TPY-2 на израильской территории.