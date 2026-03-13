Отец с маленьким сыном замерзли насмерть в тайге, пытаясь найти дорогу

В Эвенкийском районе Красноярского края завершились поиски пропавших без вести отца и ребёнка. Их тела были найдены в 50 километрах от посёлка Тура. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение, так как ночные температуры в регионе в последнее время опускались ниже минус 25 градусов.

Трагическая история началась 7 марта. 51-летний мужчина вместе с четырёхлетним сыном отправился в тайгу на автомобиле, к которому был прикреплен снегоход. Они планировали добраться до посёлка Эконда, однако к назначенному времени домой не вернулись.

О пропаже людей стало известно лишь 11 марта, когда тревогу забил работодатель мужчины. К поискам привлекли экстренные службы, которые в итоге обнаружили транспортное средство, снегоход и погибших. Машина находилась в 42 километрах от места, где в итоге нашли людей.

Следователи восстановили вероятную картину произошедшего. Предполагается, что путешественники достигли первой охотничьей избушки, а затем направились ко второй. Не доехав до цели, они оставили снегоход и решили вернуться пешком, но сбились с пути в суровых условиях тайги.

«Поступило сообщение об обнаружении на участке местности в 50 километрах от поселка Тура Эвенкийского муниципального округа тел 51-летнего мужчины и его 4-летнего сына с признаками переохлаждения», — сообщили в СК.

Следов диких животных рядом с погибшими эксперты не обнаружили. В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, которые помогут установить точные обстоятельства случившегося.

Известно, что мальчик переехал к отцу из Архангельской области в декабре прошлого года. После развода родителей ребенок временно проживал с папой. Сейчас правоохранительные органы продолжают проверку по факту случившегося.

