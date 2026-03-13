Ещё 5 минут и погиб бы: На Урале студент пережил клиническую смерть, пока возился с машиной

Клиническая смерть настигла 21-летнего жителя Свердловской области, когда он чинил автомобиль в гараже, не заглушив двигатель. Об инциденте сообщает Минздрав региона.

Молодой человек, занимаясь ремонтом автомобиля, внезапно пропал. Обеспокоенные родители начали поиски и спустя три часа обнаружили его без сознания в гараже, заполненном выхлопными газами. В критическом состоянии, с остановкой сердца и в коме, он был доставлен в больницу.

Сейчас парень заново учится ходить. Фото © Telegram / Здоровье уральцев

По словам представителей Минздрава, благодаря оперативным действиям врачей, которые успели спасти его буквально в последние минуты, Даниил выжил. Сейчас он проходит реабилитацию, заново осваивая ходьбу и речь. При этом парень заявляет, что уже готов вернуться к учёбе и начать подготовку к дипломной работе.

