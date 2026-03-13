Коты с кличкой Бегемот живут во всех округах Москвы

В каждом районе Москвы есть коты, названные в честь Бегемота — персонажа из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе комитета ветеринарии столицы. В минувшем году чернышей также назвали Мефистофелями, Бесами, Лилит и Левиафанами.

«Из более нейтральных имен для чернышей владельцы выбирали клички Уголёк, Багир, Сажик, Ночка, Черныш, Чернышевский и Черр. В январе и феврале 2026 года в ветклиниках зарегистрировали пять кошечек по имени Ева, одного Адама, одну Мадонну, также по одному питомцу назвали Моисей, Соломон и Серафим», — поделились власти с АГН «Москва».

Однако Бегемот остаётся одним из самых популярных вариантов, и носители это клички появлялись во всех ветклиниках Москвы. Правда, за первые два месяца 2026 года что-то поменялась: на приёме не появился ни один «булгаковский» кот, зато были зарегистрированы один Люцифер, один Люцик, две Тьмы, одна Фурия и один Живоглот.