В 2026 году произошло необычное совпадение — целых три пятницы 13-го

Этот год станет особенным для суеверных людей — в 2026-м пятница три раза выпадет на 13-е число. Подобное случается нечасто, является максимумом «несчастливых» дней, а за четверь века наблюдалось всего дважды. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Причина заключается в устройстве григорианского календаря, по которому живёт большая часть планеты. Если новый год начнётся в четверг, то в следующие 12 месяцев пятница трижды выпадет на «страшное» число. По словам математиков, в 400-летнем календарном цикле подобное встречается 59 раз.

Газета напоминает, что суеверие о пятнице, 13-го, берёт начало из западной культуры, в которой это число является несчастливым. Поверие о «плохом» дне подхватили в стихах, кино, литературе и массовой культуре. И если страх перед датой действительно мешает жить, то лучше обратиться к специалисту.

Напомним, страх числа 13 и «несчастливых» пятниц очень распространён в США. По словам доктора психологии, в этот день люди откладывают важные дела, ничего не планируют и лишь ожидают неудач. Чтобы побороть нерациональный страх, людям рекомендуется придержиться прежнего графика и забыть о «тревожной» дате.