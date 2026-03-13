В Росатоме заявили, что Киев усилил атаки на Энергодар ради атмосферы страха

Киев в последние месяцы увеличил число атак на Энергодар, пытаясь создать в городе атмосферу страха. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев по итогам межведомственных консультаций с МАГАТЭ, на которых обсуждалась ситуация вокруг Запорожской АЭС и прилегающей территории.

По его словам, речь идет об артиллерийских ударах, атаках с применением беспилотников и минометных обстрелах со стороны Украины. В Росатоме считают, что такая тактика направлена на нагнетание обстановки вокруг города-спутника Запорожской АЭС. Лихачев подчеркнул, что это напрямую отражается на безопасности станции, и связал усиление обстрелов с попыткой давления на Энергодар и его жителей.