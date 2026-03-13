Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 10:44

Беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом, есть раненые

Обложка © Telegram/ Оперштаб Белгородской области

Обложка © Telegram/ Оперштаб Белгородской области

В Белгородском округе беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Три человека пострадали при атаке дрона на автобус под Белгородом. Видео © Telegram/ Оперштаб Белгородской области

Инцидент произошёл на участке автодороги Никольское — Таврово. По данным властей, дрон Вооружённых сил Украины нанес удар по транспортному средству, в котором находились пассажиры.

«На участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Трое мирных жителей ранено», — говорится в сообщении оперштаба.

Беспилотники ВСУ атаковали Кировскую область, пострадавших нет
Беспилотники ВСУ атаковали Кировскую область, пострадавших нет

Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал Адыгею. Налёт начался около 2:50. За это время в разных частях города прогремело около двух десятков взрывов. По предварительным данным, уничтожено примерно 10 дронов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar