Беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом, есть раненые

В Белгородском округе беспилотник атаковал пассажирский автобус. В результате удара пострадали три мирных жителя. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Три человека пострадали при атаке дрона на автобус под Белгородом. Видео © Telegram/ Оперштаб Белгородской области

Инцидент произошёл на участке автодороги Никольское — Таврово. По данным властей, дрон Вооружённых сил Украины нанес удар по транспортному средству, в котором находились пассажиры.

«На участке автодороги Никольское — Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Трое мирных жителей ранено», — говорится в сообщении оперштаба.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал Адыгею. Налёт начался около 2:50. За это время в разных частях города прогремело около двух десятков взрывов. По предварительным данным, уничтожено примерно 10 дронов.