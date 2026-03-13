Терапевта-извращугу отправили за решётку на 11 лет за «лечение» пациентки сексом

В Великобритании вынесен приговор 77-летнему терапевту Джеральду Пеку, который признан виновным в совершении действий сексуального характера в отношении своей пациентки. Суд назначил медику наказание в виде 11 лет лишения свободы, информирует Daily Mail.

Женщина обратилась к этому специалисту, заметив его рекламное объявление, в котором Пек называл себя «терапевтом по частному телу и энергетике». В ходе так называемого лечения мужчина убедил посетительницу, что побороть депрессию и физическую боль можно только через тактильный контакт. Впоследствии он настоял на том, что интимные прикосновения и даже проникновение являются единственно возможным методом облегчения её психологической травмы.

В ходе разбирательства выяснилось, что фигурант использовал свой статус целителя для прикрытия преступных действий. Представитель следствия Джаз Гэннон подчеркнул, что решающим фактором для вынесения обвинительного приговора стала твёрдость характера и отвага потерпевшей, которая не побоялась заявить о случившемся.

Как добавил детектив, тот факт, что женщина решилась рассказать о пережитом кошмаре, сыграет важную роль в информировании общества о природе подобных преступлений. Это также должно способствовать совершенствованию механизмов реагирования на такие заявления в будущем.

Ранее в США вынесли приговор учительнице английского языка, которая имела сексуальные отношения с двумя учениками. Первый эпизод произошёл в 2017 году, и педагог, будучи замужем, даже забеременела от жертвы. Для встреч преподаватель использовала разные места, в том числе собственную машину и семейную пекарню. Женщину приговорили к десяти годам лишения свободы.