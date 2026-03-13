С экс-владельца «Рост банка» взыскали почти 250 миллиардов по иску «Траста»

Почти 250 миллиардов рублей взыскали с бывшего владельца «Рост банка» Михаила Шишханова по иску «Траст банка», соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы. Это касается ещё двух лиц: с экс-председателя правления Кирилла Любенцова также требуют четверть триллиона, а с Александра Лукина, являвшегося членом совета директоров, — в пределах 227,9 миллиарда.

Требования к ещё одному бывшему председателю правления Алексею Фарафонтову суд отклонил. Решение вынесено на основании иска, поданного в сентябре 2020 года. Изначальная сумма составляла более 306,5 миллиарда.

Заявитель считает, что в 2015-2017 годах ответчики, не имея экономического смысла, в целях вывода активов совершили несколько сделок. Это причинило серьёзный ущерб «Рост банку», позднее присоединённому к «Трасту», пишет РИА «Новости».

Ранее суд в Москве продлил содержание под стражей бывшему министру по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова. Он уже получил срок по первому обвинению, и уже за решёткой стал фигурантом нового уголовного дела о мошенничестве.