Экс-министру Абызову продлили арест
Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Тверской районный суд продлил меру пресечения для бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей минимум до 15 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.
«Экс-министру «Открытого Правительства» Михаилу Абызову продлена мера пресечения в столичном суде», — говорится в сообщении.
Напомним, Михаил Абызов занимал пост министра по координации деятельности «Открытого Правительства» с 2012 по 2018 год. Уже в следующем году его задержали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие установило, что чиновник принимал участие в отмывании и подкупе. Приговор — 12 лет лишения свободы. Далее против Абызова возбудили новое уголовное дело — по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
