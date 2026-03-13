Экс-министру Абызову продлили арест

Тверской районный суд продлил меру пресечения для бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей минимум до 15 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.