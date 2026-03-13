Владимир Путин
Экс-министру Абызову продлили арест

Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Тверской районный суд продлил меру пресечения для бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он пробудет под стражей минимум до 15 июня 2026 года, сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

«Экс-министру «Открытого Правительства» Михаилу Абызову продлена мера пресечения в столичном суде», — говорится в сообщении.

Напомним, Михаил Абызов занимал пост министра по координации деятельности «Открытого Правительства» с 2012 по 2018 год. Уже в следующем году его задержали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. Следствие установило, что чиновник принимал участие в отмывании и подкупе. Приговор — 12 лет лишения свободы. Далее против Абызова возбудили новое уголовное дело — по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

