Новое дело о крупном мошенничестве завели против экс-министра Абызова

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова открыли новое уголовное дело. Напомним, ранее его осудили на 12 лет за создание преступного сообщества и другие нарушения.

«Абызову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — приводит цитату из материалов дела ТАСС.

Согласно этой статье, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

В сентябре Life.ru сообщал, что Абызова этапировали в Москву из колонии строгого режима в связи с новыми обвинениями от Следственного комитета.