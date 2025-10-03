Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 21:53

Новое дело о крупном мошенничестве завели против экс-министра Абызова

Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова открыли новое уголовное дело. Напомним, ранее его осудили на 12 лет за создание преступного сообщества и другие нарушения.

«Абызову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)»,приводит цитату из материалов дела ТАСС.

Согласно этой статье, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

В сентябре Life.ru сообщал, что Абызова этапировали в Москву из колонии строгого режима в связи с новыми обвинениями от Следственного комитета.

Судебные приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова
Судебные приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Михаил Абызов занимал пост министра с 2012 по 2018 год. В 2019 году его арестовали по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, что вызвало общественный резонанс. Позднее следствие нашло доказательства его участия в отмывании денег и коммерческом подкупе. В июле 2020 года арестовали троих фигурантов дела, обвиняемых в коммерческом подкупе. В августе того же года Абызову предъявили окончательные обвинения. В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Михаил Абызов
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar