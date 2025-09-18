Абызова этапировали в Москву из колонии строгого режима, вскрылась причина

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, осуждённого на 12 лет, могут возбудить новое уголовное дело. Такую возможность начал рассматривать следственный комитет РФ. Он уже этапирован из колонии строгого режима в Москву, сообщили источники в правоохранительных органах.