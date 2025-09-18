Абызова этапировали в Москву из колонии строгого режима, вскрылась причина
Получившему 12 лет Абызову могут предъявить обвинение по новому уголовному делу
Обложка © ТАСС / Андрей Любимов/РБК
В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова, осуждённого на 12 лет, могут возбудить новое уголовное дело. Такую возможность начал рассматривать следственный комитет РФ. Он уже этапирован из колонии строгого режима в Москву, сообщили источники в правоохранительных органах.
«В настоящее время осуждённый находится в столичном СИЗО, с ним проводятся следственные действия в рамках расследования нового уголовного дела, фигурантом которого может стать экс-министр», — заявил собеседник TАСС.
Михаил Абызов занимавл пост министра по вопросам Открытого правительства РФ с 2012 по 2018 год. В 2019 году он был арестован по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества, что стало причиной громкого скандала. Позже следствие установило его причастность к отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020 года были арестованы трое фигурантов дела, обвиняемые в коммерческом подкупе, а в августе того же года Абызову предъявили окончательные обвинения. В декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии, и этот приговор был признан законным.