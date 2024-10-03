Суд признал законным 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову
Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов. Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин/ТАСС
Суд признал законным приговор, ранее вынесенный экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Бывшего чиновника осудили на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления.
«Приговор Преображенского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы осуждённых и их защитников — без удовлетворения», — говорится в решении Мосгорсуда.
При этом сам Абызов просил апелляционную инстанцию оправдать его.
Напомним, что в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее следователи выяснили, что чиновник причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела экс-министра, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе ему предъявили окончательные обвинения. А в декабре 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии.