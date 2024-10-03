Суд признал законным 12-летний срок экс-министру Михаилу Абызову

Суд признал законным приговор, ранее вынесенный экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Бывшего чиновника осудили на 12 лет колонии за создание преступного сообщества и другие преступления.

«Приговор Преображенского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы осуждённых и их защитников — без удовлетворения», — говорится в решении Мосгорсуда.