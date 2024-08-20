Пять фигурантов дела экс-министра Абызова вышли на свободу

Уже пять человек, которые стали фигурантами дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, отбыли своё наказание и вышли на свободу. Об этом сообщил адвокат экс-министра Александр Аснис.

"Ещё во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у неё истек срок по наказанию", — указал адвокат.