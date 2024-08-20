Пять фигурантов дела экс-министра Абызова вышли на свободу
Адвокат Аснис: Пять фигурантов дела экс-министра Абызова освобождены, отбыв срок
Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов
Уже пять человек, которые стали фигурантами дела бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, отбыли своё наказание и вышли на свободу. Об этом сообщил адвокат экс-министра Александр Аснис.
"Ещё во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у неё истек срок по наказанию", — указал адвокат.
Аснис дополнил, что Екатерина Заяц и Олег Серебренников находились под домашним арестом. Их также освободили, так как истёк срок наказания. Адвокат указал, что ни на одного из указанных человек не наложены дополнительные ограничения, они свободны.
Напомним, что в 2019 году Михаилу Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее следователи выяснили, что Абызов причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела экс-министра, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе ему предъявили окончательные обвинения. А в декабре прошлого года Преображенский районный суд Москвы приговорил Абызова к 12 годам колонии.