Националист Поткин объявлен в розыск по делу об отмывании денег
Националист Александр Поткин (Белов). Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Националист Александр Поткин (Белов) объявлен в международный розыск по делу о хищении денег у вкладчиков "БТА банка" и легализации денежных средств. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.
"Поткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (покушение на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём). Поткин А. А. объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.
Уточняется, что срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента экстрадиции Поткина или задержания его на территории России.
Напомним, в марте 2018 года Александра Поткина осудили на 3,5 года за экстремизм. В августе 2016 года его приговорили к 7,5 года колонии общего режима. Мужчину признали виновным в легализации имущества "БТА-Банка", полученного обманным путём. Также он был виновен в призывах к экстремизму, возбуждению ненависти или вражды и создании экстремистского сообщества. Позднее приговор в части отмывания денег был отменён, а дело вернулось в прокуратуру. В феврале МВД объявило Поткина в розыск.