Националист Поткин объявлен в розыск по делу об отмывании денег

Националист Александр Поткин (Белов) объявлен в международный розыск по делу о хищении денег у вкладчиков "БТА банка" и легализации денежных средств. Суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде заочного ареста, сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

"Поткин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 174 УК РФ (покушение на легализацию (отмывание) денег или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём). Поткин А. А. объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.

Уточняется, что срок ареста в два месяца будет исчисляться с момента экстрадиции Поткина или задержания его на территории России.