Суд приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии и штрафу в 80 миллионов рублей
Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Судья зачитывает приговор Михаилу Абызову. Видео © LIFE
"Признать Абызова виновным. Путём частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — зачитала приговор судья.
Также на Абызова наложен штраф в размере 80 миллионов рублей. Кроме того, он лишён государственной награды — ордена Дружбы.
Как сообщал Лайф, в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее следователи выяснили, что он причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе ему предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства. Прокурор требовал приговорить его к 19,5 года колонии.