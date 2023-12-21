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21 декабря, 16:39

Суд приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии и штрафу в 80 миллионов рублей

Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Судья зачитывает приговор Михаилу Абызову. Видео © LIFE

"Признать Абызова виновным. Путём частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — зачитала приговор судья.

Также на Абызова наложен штраф в размере 80 миллионов рублей. Кроме того, он лишён государственной награды — ордена Дружбы.

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Как сообщал Лайф, в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее следователи выяснили, что он причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе ему предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства. Прокурор требовал приговорить его к 19,5 года колонии.

Никита Никонов
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