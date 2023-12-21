Суд приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии и штрафу в 80 миллионов рублей

Преображенский районный суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Судья зачитывает приговор Михаилу Абызову. Видео © LIFE

"Признать Абызова виновным. Путём частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — зачитала приговор судья.