Для экс-министра Абызова запросили 19,5 года колонии по делу о создании ОПС
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий
Прокурор запросил у Преображенского суда Москвы назначение приговора для экс-министра по вопросам Открытого правительства России 51-летнего Михаила Абызова в виде 19,5 года колонии строгого режима по делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Кроме того, гособвинение потребовало назначить обвиняемому штраф в размере 470 миллионов рублей. Сообщникам Абызова прокурор попросил дать от семи лет до 18,5 года колонии.
"Обвинение по статье 210 УК РФ "Создание преступного сообщества" полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом не день, не два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом [его знакомый Николай] Степанов, потом все остальные", — приводит слова прокурора ТАСС.
Также он призвал лишить Абызова ордена Дружбы и на пять лет запретить ему выполнять распорядительные функции. Кроме того, Генпрокуратура РФ потребовала удовлетворить иск потерпевшей стороны и взыскать с подсудимых 1,5 миллиарда рублей. 5 декабря адвокаты озвучат на заседании суда свою позицию. При этом приговор может быть оглашён до конца 2023 года.
Как сообщал Лайф, в 2019 году Абызову были предъявлены первые обвинения в создании преступного сообщества, а также в отмывании 32 миллиардов рублей. Позднее следователи выяснили, что бывший министр причастен ещё к нескольким преступлениям: отмыванию денег и коммерческому подкупу. В июле 2020-го под арест отправили трёх фигурантов дела Абызова, которые обвиняются в коммерческом подкупе, а в августе ему предъявили окончательные обвинения в создании банды и подкупе. В октябре 2020 года Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с Абызова более 32 миллиардов рублей в доход государства. Министром по координации деятельности Открытого правительства Абызов был в 2012–2018 годах.