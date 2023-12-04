Для экс-министра Абызова запросили 19,5 года колонии по делу о создании ОПС

Прокурор запросил у Преображенского суда Москвы назначение приговора для экс-министра по вопросам Открытого правительства России 51-летнего Михаила Абызова в виде 19,5 года колонии строгого режима по делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Кроме того, гособвинение потребовало назначить обвиняемому штраф в размере 470 миллионов рублей. Сообщникам Абызова прокурор попросил дать от семи лет до 18,5 года колонии.

"Обвинение по статье 210 УК РФ "Создание преступного сообщества" полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом не день, не два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия. Первый — Абызов, потом [его знакомый Николай] Степанов, потом все остальные", — приводит слова прокурора ТАСС.