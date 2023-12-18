Мосгорсуд на полгода смягчил приговоры братьям Магомедовым
Совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов (слева) и Магомед Магомедов. Обложка © ТАСС / RBC / Владислав Шатило
Московский городской суд на полгода смягчил приговоры совладельцам группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову.
Так, окончательное наказание для Зиявудина Магомедова — 18 лет и 6 месяцев, для Магомеда Магомедова — 17 лет и 6 месяцев. Обоснованием для смягчения приговора стало истечение срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.
Напомним, братья Магомедовы были арестованы в 2018 году за хищение более 11 миллиардов рублей, а также создание преступного сообщества и растрату бюджетных средств при строительстве стадиона "Балтика-арена" и аэропорта Храброво в Калининграде. Позже обвинение добавило в дело хищение 300 миллионов рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Магомедовы отказались признать вину. В итоге в 2022 году им вынесли приговор: Зиявудин Магомедов получил 19 лет колонии строгого режима, а его брат Магомед Магомедов — 18 лет.