Мосгорсуд на полгода смягчил приговоры братьям Магомедовым

Так, окончательное наказание для Зиявудина Магомедова — 18 лет и 6 месяцев, для Магомеда Магомедова — 17 лет и 6 месяцев. Обоснованием для смягчения приговора стало истечение срока давности по двум эпизодам мошенничества и хищений.