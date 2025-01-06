Судебные приставы начали конфискацию имущества экс-министра Абызова

Судебные приставы приступили к конфискации имущества Михаила Абызова, который ранее занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В рамках дела под конфискацию попадают активы Абызова на сумму 23,5 миллиарда рублей, а также исполнительские сборы и задолженность в размере 2,4 миллиарда рублей. С 2020 года по конец 2024 года в отношении экс-министра было открыто семь исполнительных производств, и общая сумма его долгов достигла 28 миллиардов рублей.