В деле бывшего первого замглавы обороны Цаликова могут появиться новые эпизоды

В уголовном деле бывшего первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова могут появиться новые эпизоды. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом расследования, пишет ТАСС. Работа по делу продолжается. Следствие проверяет причастность экс-чиновника к иным преступлениям.

«Работа продолжается, проверяется причастность Цаликова к иным преступлениям, поэтому в деле могут появиться новые эпизоды», — сказал источник.

Цаликову предъявили обвинение по нескольким статьям. Речь идёт о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, растрате, легализации денежных средств и получении двух взяток. 5 марта Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения. Суд отправил Цаликова под домашний арест на срок 1 месяц и 29 суток.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова под домашний арест. Эта мера избрана из-за тяжёлого заболевания, которое входит в перечень препятствующих содержанию в СИЗО. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах. Вину он не признаёт. Цаликов оставил должность в Министерстве обороны в 2024 году и перешёл на работу в парламент Тувы.