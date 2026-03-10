Владимир Путин
10 марта, 08:38

Суд отправил Цаликова под домашний арест из-за тяжёлой болезни

Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Басманный суд Москвы отправил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова под домашний арест из-за тяжёлого заболевания, которое входит в перечень препятствующих содержанию в СИЗО. Об этом пишет ТАСС.

От Минобороны до УК: Карьера и падение замминистра Цаликова, обвиняемого в хищениях на миллиарды

О задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова стало известно 5 марта. Он проходит фигурантом по нескольким статьям, включая организацию преступного сообщества и легализацию денежных средств. В настоящий момент следствию известно о 12 криминальных эпизодах. Цаликов оставил должность в Министерстве обороны в 2024 году и перешёл на работу в парламент Тувы. Экс-чиновника отправили под домашний арест. Вину он не признаёт.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

