В Германии забили тревогу из-за взрывного роста бездомных детей

В Германии сильно выросло число детей-беспризорников. Как пишет газета Rheinische Post со ссылкой на данные Минстроя, в 2025 году из количество достигло рекорда — более 137 тысяч человек. Годом ранее их было 129 тысяч, а в 2022 — примерно 47 тысяч.

Власти начали системно учитывать людей без собственного жилья только с 2022 года. В правительстве объясняют рост показателей включением в статистику украинских беженцев, которых впервые учли в 2023 году. Кроме того, чиновники говорят об улучшении системы сбора данных.

Рекорд зафиксирован и среди молодых людей от 18 до 25 лет. В 2025 году без постоянного места проживания насчитывалось более 55,5 тысячи человек, тогда как годом ранее — чуть более 47 тысяч. Также увеличилось время, которое подростки проводят в приютах. В возрастной группе 14–18 лет средний срок проживания достиг примерно 150 недель — почти трех лет. Среди молодёжи 18–25 лет показатель составил около 120 недель.

Депутат бундестага от «Левых» Зара Миров назвала происходящее тревожной тенденцией. По её словам, рост числа несовершеннолетних без жилья является «провалом социальной политики».

