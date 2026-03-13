В Коми арестовали готовившего расстрел в школе 15-летнего подростка

В Республике Коми Усть-Вымский районный суд отправил под стражу 15-летнего подростка из Удорского района. По данным суда, с мая 2025 года он планировал совершить массовое убийство в школе. О его намерениях стало известно правоохранительным органам.

Следствие установило, что юноша, испытывая личную неприязнь, с мая 2025 по март 2026 года изучал в интернете информацию о прошлых нападениях на школы, готовясь убить учителей и одноклассников.

Согласно материалам следствия, несовершеннолетний планировал совершение массового убийства в мае 2026 года, намереваясь использовать огнестрельное оружие и боеприпасы, принадлежащие его отцу. Информация о его намерениях и способе совершения преступления была им сообщена пользователям одного из интернет-ресурсов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц). Судом, с учётом данных о личности обвиняемого и высокой общественной опасности инкриминируемых ему деяний, посягающих на жизнь граждан, удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 10 мая включительно.

Ранее в Сочи задержали 13-летнего подростка за подготовку нападения на свою школу. Ученик 6-го класса обсуждал план атаки с единомышленниками в телеграм-канале, неизвестные давали мальчику советы и рекомендации и делились кадрами других терактов в учебных заведениях.