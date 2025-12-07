Подростков в России призвали наказывать за особо тяжкие преступления с 12 лет

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет за особо тяжкие преступления. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте партии.

«ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями», — заявил Слуцкий.

Поводом для предложения стал инцидент в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку.

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность введения отдельной уголовной ответственности за принудительный труд. Инициатива также предполагает установление жёстких правовых рамок для так называемых «работных домов». Авторы законопроекта указывают, что проблема трудовой эксплуатации в стране усугубляется отсутствием федерального закона, прямо регулирующего эту сферу, а также неэффективностью существующих норм Уголовного кодекса.