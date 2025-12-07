Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 11:51

Подростков в России призвали наказывать за особо тяжкие преступления с 12 лет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил за снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет за особо тяжкие преступления. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте партии.

«ЛДПР считает целесообразным поднять вопрос о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и за убийства в случае, если экспертиза установит, что подросток-преступник осознавал и руководил своими действиями», — заявил Слуцкий.

Поводом для предложения стал инцидент в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку.

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для подпольных рехабов
В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для подпольных рехабов

Ранее сообщалось, что в России рассматривается возможность введения отдельной уголовной ответственности за принудительный труд. Инициатива также предполагает установление жёстких правовых рамок для так называемых «работных домов». Авторы законопроекта указывают, что проблема трудовой эксплуатации в стране усугубляется отсутствием федерального закона, прямо регулирующего эту сферу, а также неэффективностью существующих норм Уголовного кодекса.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar