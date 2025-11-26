В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для подпольных рехабов

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и партия «Новые люди» обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением официально признать в России профессию аддиктолога — специалиста по работе с зависимостями. Это позволит допускать к такой работе только сертифицированных экспертов, прошедших специальное обучение. Обращение есть в распоряжении Life.ru.

Ранее в Подмосковье вскрылась жестокая история: в подпольном реабилитационном центре несколько месяцев пытали подростков. В своём телеграм-канале Даванков отметил, что родители платили по 300 тысяч рублей в месяц, чтобы спасти детей от зависимостей, а в итоге их детей связывали, избивали и запирали. Один из пострадавших впал в кому после избиения в рехабе.

Также «Новые люди» предложили ввести уголовную ответственность для владельцев и сотрудников нелегальных реабилитационных центров, особенно если их деятельность нанесла вред здоровью. Это создаст реальный барьер для мошенников и садистов, наживающихся на беде, уверены авторы инициативы.

Напомним, в Подмосковье возбудили уголовное дело против сотрудников частного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Поводом послужило жестокое обращение с воспитанниками: согласно данным следствия, несовершеннолетних систематически избивали и принуждали есть корм для животных. Чудовищные подробности вскрылись после того, как с тяжёлыми травмами в больницу доставили 16-летний подросток. По предварительной информации, жертвами произвола стали не менее 24 человек. На данный момент задержаны несколько сотрудников учреждения.