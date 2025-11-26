Впавший в кому в подмосковном рехабе подросток месяц умирал на глазах других детей

Подросток, впавший в кому в реабилитационном центре в Дедовске, провёл месяц в постели, будучи неспособным к приёму пищи и движению. Персонал учреждения не оказывал ему должного ухода, полагая, что он притворяется, узнал Life.ru.

По информации, полученной от 13-летнего подростка, который провёл три месяца в Истринском реабилитационном центре, 16-летний Рома, поступивший туда в сентябре, начал протестовать против жёстких методов и коллективных наказаний. В ответ на его неповиновение, сотрудники центра, как сообщается, лишали его пищи и заставляли многократно переписывать одни и те же фразы.

Состояние Ромы ухудшилось настолько, что он перестал вставать и принимать пищу. Другие воспитанники центра взяли на себя заботу о Роме: кормили его с ложки, поили и ухаживали за ним, поскольку он не мог самостоятельно вставать даже для удовлетворения естественных потребностей. Они также помогали ему с гигиеной, нося его в душ. Позднее было установлено, что у Ромы обострилось заболевание сахарным диабетом — иногда он испытывал сильную дрожь и у него шла пена изо рта.

В таком критическом состоянии Рома находился более трёх недель. Осознав, что без медицинской помощи он может погибнуть, и опасаясь последствий, сотрудники центра отправили его в больницу.

В настоящее время подросток находится в коме в крайне тяжелом состоянии, у него отказали почки. Родители Ромы ежемесячно оплачивали пребывание сына в центре в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В общей сложности не менее 24 несовершеннолетних пострадали. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, задержав нескольких сотрудников.