26 ноября, 16:04

В уральский филиал подмосковного рехаба, где пытали подростков, нагрянула полиция

Полиция начала проверку деятельности реабилитационного центра Анны Хоботовой в Свердловской области после поступления информации о жестоком обращении с подростками. Об этом сообщает телеграм-канал Ural Mash.

Воспитанники учреждения рассказали о систематических избиениях со стороны консультанта Виталия Балабрикова, который применял боксёрские перчатки для физического воздействия. Данный сотрудник уже задержан правоохранительными органами и находится под арестом. Сообщается, что методы воспитания в филиалах центра включали не только физическое насилие, но и психологическое давление.

Для размещения реабилитационного центра арендовался трёхэтажный коттедж площадью 348 квадратных метров в посёлке Исеть. Стоимость недельной аренды составляла 100 тысяч рублей, а в здании были созданы все необходимые условия для проживания. Соседи отмечали, что с момента начала аренды в 2024 году они не наблюдали свободно гуляющих детей на территории учреждения. При этом хозяин постройки Сергей отказался пока комментировать ситуацию.

Напомним, в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске, где систематически применялись пытки. Следствие установило, что воспитанников центра подвергали регулярным избиениям и принуждали употреблять в пищу корм для собак. Чудовищные подробности деятельности учреждения стали известны после госпитализации 16-летнего подростка с тяжёлыми телесными повреждениями. В ходе осмотра помещений была обнаружена специально оборудованная комната, предназначенная для издевательств над детьми.

Дополнительная проверка выявила, что самой младшей пострадавшей оказалась 10-летняя девочка, чьи родители регулярно перечисляли сотни тысяч рублей, не подозревая о реальных условиях содержания детей. Организаторы центра действовали по отработанной схеме, скрывая от родственников воспитанников факты применения насилия и жестокого обращения.

