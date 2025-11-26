Убивали психику за деньги: Вскрылась правда о самой младшей пленнице «пыточного» рехаба в Дедовске

Вскрылись шокирующие подробности о работе подмосковного реабилитационного центра. Самой младшей пленнице учреждения, где под видом лечения пытали детей, было всего 10 лет. Родители девочки платили сотни тысяч рублей, не зная о происходящем, передаёт «Царьград».

По словам инсайдера, детей морили голодом до обмороков, избивали и заставляли спать в туалете на холодной плитке. Директор центра появлялась лишь ненадолго для проведения «групповой терапии», после чего уезжала, не интересуясь состоянием детей.

Как выяснилось, центры работали по фиктивным договорам «на лечение». Медицинская помощь детям не оказывалась, а организаторы зарабатывали на систематическом насилии над несовершеннолетними.