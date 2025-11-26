Не реабилитация, а изуверство: Психиатр разобрал методы «пыточного» рехаба для детей в Дедовске

В настоящем «рехабе» для подростков с зависимостями обязательно должны быть специалисты по детской психологии и психиатрии, педиатры, наркологи. То же, чем промышляли в подмосковном Дедовске, — никакая не реабилитация. Методы «пыточного рехаба» в беседе с Life.ru разобрал врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Тут реабилитацией как таковой, рехабом, вообще и не пахнет, это что-то страшное. Любая реабилитация по работе с зависимостями — это как минимум клинические психологи, консультанты — люди с огромным опытом работы со своей личной зависимостью. Это, конечно же, педиатры, потому что могут быть различные заболевания, которые возникают в период реабилитации. И это, конечно же, детские психиатры, наркологи, без них никуда, там и медикаментозная какая-то коррекция», — говорит врач.

А избиения и истязания — это изуверство, которое должно быть уголовно наказано, добавил Казанцев.

Нарколог рассказал, что периодически подобные реабилитационные центры, которые назывались раньше мотивационными, закрывают в России. Но обычно это всё же рехабы для взрослых. В Дедовске же ситуация гораздо серьёзнее, потому что издевательствам подвергались дети.

«Я ещё смотрел фотографии изнутри: всё заставлено двухъярусными кроватями. Абсолютно нет никакого личного пространства у ребёнка. То есть они до такой степени рядом все находятся», — добавил психиатр.

Как сообщал Life.ru, в Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Родителям предлагали официальные контракты и обещали помощь психологов, но на практике детей били и кормили собачьим кормом. В здании даже нашли «пыточную». 23 ноября в реанимацию из этого рехаба попал 16-летний подросток — без сознания и с множественными травмами головы, тела и конечностей, а также со следами связывания. Так и вскрылась правда об учреждении. Всё, что известно о скандале, — читайте на Life.ru.