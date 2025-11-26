Сотрудники спецподразделений провели напряжённую ночную операцию, длившуюся с девяти вечера до восьми утра, чтобы взять под контроль скандально известный реабилитационный центр. Дети-пленники, увидев полицию, кричали и просили о помощи, пытались выбить решётки на окнах. Детали истории узнал SHOT.

В ходе штурма силовики обнаружили и подтвердили шокирующие детали обращения с подопечными, о которых сообщалось ранее. Выяснилось, что в здании функционировала настоящая комната пыток, предназначенная для подростков, которые, по мнению администрации, нарушали установленные порядки.

Кураторы пыточного рехаба забаррикадировались внутри здания и пытались не пустить силовиков. Видео © Telegram / SHOT

Спасённые подростки рассказали, что их подвергали жестоким издевательствам: их избивали, заставляли поглощать собачий корм, длительное время держали связанными, отказывали в доступе к туалету, а затем принуждали улыбаться на фотографиях, которые отправлялись родителям. В результате операции из незаконного удержания были освобождены 24 подростка.

В рамках расследования был задержан администратор центра Владимир Балабриков, который, как стало известно, уже имеет две судимости, в том числе за распространение наркотиков. Сообщается, что вскоре к нему присоединится его 18-летняя подельница. Однако владелица ребцентра, 37-летняя Анна Хоботова, на момент окончания штурма оставалась в розыске.

По нашей информации, сотрудники, удерживавшие забаррикадировавшихся внутри центра лиц, столкнулись с активным сопротивлением и попытками не допустить силовиков внутрь здания.

Как сообщал Life.ru, в Подмосковье возбудили уголовное дело после обнаружения незаконного реабилитационного центра для подростков в Дедовске. Родителям предлагали официальные контракты и обещали помощь психологов, но на практике дети сталкивались с побоями и жестоким обращением. 23 ноября в реанимацию попал 16-летний подросток — без сознания и с множественными травмами головы, тела и конечностей, а также со следами связывания.