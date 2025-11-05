Россия и США
Рабовладельцев потребовали прижать после череды скандалов в регионах России

Обложка © freepik

В России могут ввести отдельную уголовную ответственность за принудительный труд. Соответствующий законопроект предложили сотрудники Движения «Альтернатива». С документом ознакомился «Постньюс». В тексте также говорится о необходимости создать жёсткие рамки для «работных домов».

По мнению авторов идеи, проблема трудовой эксплуатации в России усугубляется отсутствием федерального закона и неэффективностью действующих статей Уголовного кодекса РФ. Например, ст.127.2 УК РФ о рабском труде сформулирована слишком узко, а это приводит к возможности избежать наказания преступниками, использующими рабский труд.

Что касается «работных домов», то предлагается обязать создателей проводить регистрацию организаций, заключать договоры с каждым работником и соблюдать установленные условия проживания и оплаты. Кроме того, по законопроекту следует принудительно закрыть те компании, где есть признаки эксплуатации людей, с привлечением руководства к ответственности. Если документ будет принят, то, по мнению разработчиков, удастся ликвидировать правовой вакуум в вопросах трудовой эксплуатации.

Били за побег: Безногий ветеран Чечни 9 лет был рабом цыган и попрошайкой

Ранее стала известна чудовищная история из Воронежской области, где порядка 100 человек занимались рабским трудом на одной из ферм. Оказалось, что это семейный бизнес одной из местных жительниц и её сыновей. К расследованию ситуации подключился МИД Белоруссии. А на ростовской ферме нашли 17 рабов в жутком состоянии. Всех, кто пытался сбежать, хозяева не просто били, а «убивали», утверждает один из потерпевших.

