Рабовладельцев потребовали прижать после череды скандалов в регионах России
В России могут ввести отдельную уголовную ответственность за принудительный труд. Соответствующий законопроект предложили сотрудники Движения «Альтернатива». С документом ознакомился «Постньюс». В тексте также говорится о необходимости создать жёсткие рамки для «работных домов».
По мнению авторов идеи, проблема трудовой эксплуатации в России усугубляется отсутствием федерального закона и неэффективностью действующих статей Уголовного кодекса РФ. Например, ст.127.2 УК РФ о рабском труде сформулирована слишком узко, а это приводит к возможности избежать наказания преступниками, использующими рабский труд.
Что касается «работных домов», то предлагается обязать создателей проводить регистрацию организаций, заключать договоры с каждым работником и соблюдать установленные условия проживания и оплаты. Кроме того, по законопроекту следует принудительно закрыть те компании, где есть признаки эксплуатации людей, с привлечением руководства к ответственности. Если документ будет принят, то, по мнению разработчиков, удастся ликвидировать правовой вакуум в вопросах трудовой эксплуатации.
Ранее стала известна чудовищная история из Воронежской области, где порядка 100 человек занимались рабским трудом на одной из ферм. Оказалось, что это семейный бизнес одной из местных жительниц и её сыновей. К расследованию ситуации подключился МИД Белоруссии. А на ростовской ферме нашли 17 рабов в жутком состоянии. Всех, кто пытался сбежать, хозяева не просто били, а «убивали», утверждает один из потерпевших.
