Кровь изо рта, ушей и носа: На ростовской ферме нашли 17 рабов в жутком состоянии

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование предполагаемого использования рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области, сообщили в ведомстве. Там насильно удерживали и заставляли бесплатно работать как минимум 17 человек.

В хуторе Пустошкин могли использовать рабский труд, ведётся проверка. Видео © VK / Блокнот Ростов

«Несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, организовали проживание на территории домовладения 17 человек, среди которых пожилые и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Впоследствии фигуранты стали принуждать их к выполнению сельскохозяйственных и иных работ, а за нарушение дисциплины, невыполнение указаний и попытки побега применяли физическую силу», — пояснили в СК.

По данному факту начала проверка. Как пишет местное издание «Блокнот Ростов», одному из удерживаемых людей удалось сбежать, он прятался в полях, пока его не нашли. Мужчина рассказал, что долгое время был рабом вместе ещё с десятком человек. Всех, кто пытался сбежать, хозяева не просто били, а «убивали», утверждает потерпевший. По его словам, одного из рабов избили так, что кровь лилась изо рта, ушей и носа, после чего еле живого человека увезли в неизвестном направлении. Мужчина не верит, что избитый мог выжить. Он добавил, что хозяева и надзиратели били не только мужчин, но и женщин.

Полиция выезжала по указанному адресу. В участок были доставлены 17 человек, все они напуганы и с журналистами общаются неохотно. Подозреваемые в рабовладении наотрез отказались признавать свою вину. По их словам, они платили своим работникам по 20 тысяч рублей и якобы содержали их в хороших условиях. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства возможного преступления.